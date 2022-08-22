Севастополь, 22 августа, 2022, 15:30 — ИА Регнум. Оперативный чат-бот, в который жители смогут отправлять сообщения о происшествиях, запустят в Севастополе. Об этом сообщил в телеграм-канале 22 августа губернатор Михаил Развожаев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Севастополь

«Поручил доработать информационную памятку и распространить ее через СМИ, а также разработать чат-бот в телеграм к которому будет доступ оперативного дежурного ФСБ и спецслужб, чтобы все желающие могли оперативно присылать фото и видео, в случае если они видят беспилотник или что-то подозрительное», — написал Развожаев.

Как сообщало ИА REGNUM, в Севастополе продолжает действовать жёлтый уровень террористической опасности. Глава региона ранее попросил севастопольцев и гостей городе поменьше снимать и тем более публиковать фото и видео с работой систем ПВО.