Белград, , 19:22 — REGNUM В парламенте Сербии в сентябре пройдет специальное заседание, посвященное ситуации в Косово и Метохии. Об этом заявил спикер парламента Владимир Орлич 22 августа.

Парламент Сербии Parlament.rs

Парламентская фракция правящей Сербской прогрессивной партии инициирует проведение заседания для того, чтобы ознакомить граждан с проблемами, с которыми власти сталкиваются, когда речь идет о Косово и Метохии, рассказал спикер сербского парламента.

По словам Орлича, ситуация в южном крае весьма серьезная. Он отметил, что главным итогом встречи президента Александра Вучича с представителями косовских сербов, проведенной 21 августа было то, что президент обещал, что нового погрома сербов в Косово и Метохии не будет.

«Сербы, проживающие в Косово и Метохии, заявили, что они полностью доверяют государству и тому, что делает президент Вучич», — процитировал телеканал РТС слова Владимира Орлича.

Напомним, что 21 августа президент Вучич встретился с представителями косовских сербов. Они сказали Вучичу, что если албанская сторона продолжит оказывать на них давление, политические представители сербов выйдут из органов власти сепаратистского Косово.

Албанские сепаратисты в Приштине намерены с 1 сентября отменить действие на территории края документов и автомобильных номеров, выданных органами Республики Сербии.