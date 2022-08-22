Красногорск, 22 августа, 2022, 15:29 — ИА Регнум. С начала 2022 года число лесных пожаров на территории Подмосковья снизилось на 5% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Об этом 22 августа сообщил начальник Главного управления МЧС России по Московской области Сергей Полетыкин на заседании регионального правительства.

Лесной пожар

«Лесных пожаров у нас произошло 194, торфяных — 21», — сказал Полетыкин.

По его словам, с начала года на территории Подмосковья было зафиксировано 215 лесных пожаров. При этом общая площадь возгорания сократилась по сравнению с аналогичным периодом 2021 года на 35% и составила 135,5 гектара.