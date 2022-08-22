Ростов-на-Дону, , 15:28 — REGNUM Между Санкт-Петербургом и Таганрогом начнут ходить ежедневные пассажирские поезда. Об этом сообщается на сайте РЖД, передаёт корреспондент ИА REGNUM 22 августа.

В поезде Анна Рыжкова (с) ИА REGNUM

В первый рейс состав отправится из Таганрога 30 августа. 1 сентября поезд Санкт-Петербург — Таганрог отправится из города на Неве к побережью Таганрогского залива и станет курсировать ежедневно. По пути поезд сделает остановки в Ростове-на-Дону, Воронеже, Липецке, Москве, Твери.

«Из Санкт-Петербурга поезд будет отправляться 17:34 и прибывать в Таганрог через день в 05:53. В обратном направлении он будет отправляться в 9:12 и прибывать в Северную столицу на следующие сутки в 21:05», — уточняет перевозчик.

Отмечается, что запуск нового маршрута приурочен к 79-й годовщине со дня освобождения Таганрога от немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны. Минимальная стоимость билетов составит 4 320 рублей.