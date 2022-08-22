Глушковский район, Курская область, 22 августа, 2022, 15:26 — ИА Регнум. В Курской области в новом учебном году в 13 школах и трёх филиалах обучение станет дистанционным для 872 школьников. Об этом сообщила пресс-служба областной администрации.

Иван Шилов ИА REGNUM Школа

Онлайн-формат введут две школы в Беловском районе, три школы и три филиала в Глушковском районе, по четыре школы в Кореневском и Суджанском районах. Еще несколько школ из приграничных районов переведут в другие здания, власти организуют подвоз учеников.

В Теткинской школе-интернате вводится комбинированное обучение — 12 детей будут обучаться дистанционно, еще 34 человека временно переедут в Пенскую школу-интернат. Всего в шести приграничных районах Курской области находятся 86 школ, обучаются около 12 тысяч детей.

Из-за близости к границе приостановят работу Троицкого детсада в Кореневском районе. В двух садах Глушковского района введут дежурные группы. Остальные детские сады в приграничных районах будут работать в режиме свободного посещения. ⠀

Эти ограничения сохранятся на время действия «желтого» уровня террористической опасности.