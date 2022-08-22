Эксперт назвал причины бурного роста цен на газ в Европе
Москва, 22 августа, 2022, 15:25 — ИА Регнум. Цена на газ в Европе 22 августа превысила $3000 за тысячу кубометров. Есть несколько причин для такого бурного роста, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры экономики промышленности РЭУ имени Г. В. Плеханова Олег Каленов.
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«Во-первых, спрос на все энергоносители значительно превышает предложение. Мировой энергетический кризис в разгаре.
Во-вторых, западная санкционная риторика и вероятность отключения «Северного потока» вызывают серьезный ажиотаж вокруг российского газа.
Даже заявленное профилактическое отключение единственной турбины газопровода на три дня очень сильно подогревает ситуацию.
В-третьих, приближается зима, а европейские газовые хранилища серьезно опустели. По заявлениям немецкой стороны, газа хватит всего на 2,5 месяца.
Плюс ко всему нынешняя жара в Европе также провоцирует рост потребления энергии за счет использования кондиционеров», — пояснил эксперт.
Как сообщало ИА REGNUM, по данным торгов лондонской биржи ICE на 22 августа, стоимость газа превысила $3000 за 1 тысячу кубометров впервые с 8 марта 2022- го.
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