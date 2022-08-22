Хельсинки, 22 августа, 2022, 15:22 — ИА Регнум. Конфликт на территории бывшей УССР может затянуться на годы, так как ни Киев, ни Москва не могут сейчас остановить его. Об этом министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто заявил 22 августа в ходе координационной встречи с руководителями финских дипломатических миссий в Хельсинки.

FinnishGovernment Пекка Хаависто

«Конфликт на [территории бывшей УССР] может длиться годами, ни у Киева, ни у Москвы в настоящее время нет средств, чтобы остановить его», — сказал Хаависто.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 июля Хаависто заявил, что боевые действия могут выйти за пределы бывшей УССР, поэтому Западу «важно поддерживать» киевский режим.

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