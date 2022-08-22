Нальчик, 22 августа, 2022, 15:22 — ИА Регнум. Сразу две вершины Эльбруса — Восточную и Западную — покорили участники массового восхождения, посвященного 100-летию Кабардино-Балкарии. Более 100 человек участвовали в масштабной акции, среди них — представители органов власти региона и других субъектов РФ.

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Гора позволила подняться восходителям лишь со второй попытки из-за плохих погодных условий. Ураганный ветер заставил вернуться днем ранее, уже когда группа находилась на высоте 5200 метров, сообщила ГТРК «Вести». И только 21 августа покорители вершины поднялись на Эльбрус. Все участники похода станут обладателями значков «За восхождение на Эльбрус». Кроме того, их имена будут выгравированы на памятной доске.

Как сообщало ИА REGNUM, восхождение на высочайшую вершину Европы проводилось в период 13 по 21 августа. В массовом мероприятии, посвященном в 2022 году 100-летию Кабардино-Балкарии, приняли участие представители 20 регионов России. Среди них министр курортов и туризма Кабардино-Балкарии Мурат Шогенцуков, министр труда и социальной защиты Алим Асанов, замглавы минприроды Мурат Апхудов.