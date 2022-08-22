Москва, 22 августа, 2022, 15:21 — ИА Регнум. Закупки юаня в рамках бюджетного правила — логическое продолжение государственной финансовой политики на дедолларизацию российской экономики, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Елена Воронкова.

Юань

«Уже сегодня юань — наиболее востребован среди валют дружественных государств и составляет примерно пятую часть российской биржевой торговли.

Увеличение юаней в ФНБ не только понижает риски, связанные с использованием Российской Федерацией в расчетах доллара и евро, но и стабилизирует курс юаня к рублю, как стимул для развития депозитов в юанях.

Также увеличение юаней в ФНБ ориентирует участников внешнеэкономической деятельности на активизацию изменения географической направленности внешней торговли», — считает эксперт.

Как сообщало, Минфин РФ собирается в тестовом режиме начать покупки юани вместо доллара и евро в рамках бюджетного правила.

Читайте также: Минфин России планирует закупать юани вместо долларов и евро