Кишинёв, 22 августа, 2022, 15:20 — ИА Регнум. Молдавия 22 августа перечислила Газпрому задолженность за поставки из России природного газа в июле. Об этом глава компании «Молдовагаз» Вадим Чебан сообщил в своём телеграм-канале.

Moldovagaz.md «Молдовагаз»

«Во избежание спекуляций, хочу уточнить, что сегодня АО «Молдовагаз» оплатило ПАО «Газпром» задолженность за июльские поставки природного газа», — написал Чебан.

Он добавил, что у компании нет денег на то, чтобы заплатить авансовый платёж за поставку газа в августе. В связи с этим молдавская сторона направила российскому поставщику просьбу дать отсрочку.

Напомним, ранее Чебан сообщил, что рост тарифа на газоснабжение в Молдавии не учитывает затрат на закупку топлива в РФ. Тарифы рассчитаны, исходя из его закупочной цены $696 за 1 тыс. кубометров, а цена на голубое топливо в августе составила почти $1459 за 1 тыс. кубометров. Ранее недостающие средства на выплаты Газпрому покрывали из госбюджета.