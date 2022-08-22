Москва, 22 августа 2022, 15:20 — REGNUM Представители киевского нацистского режима перешли к открытым разговорам о планах «национальной чистки» в отношении русских, сообщила 22 августа официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Таким образом она прокомментировала слова посла киевского режима в Казахстане Петра Врублевского о том, что киевские террористы стараются «убить как можно больше русских».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Захарова прокомментировала возможную причастность киевского режима к убийству журналистки и политолога Дарьи Дугиной в Московской области.
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