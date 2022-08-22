Дортмунд, Германия, 22 августа 2022, 15:19 — REGNUM Дортмундская «Боруссия» не будет покупать португальского нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду. Об этом 22 августа сообщает Daily Mail.
Отмечается, что руководство «Боруссии» отказалось от идеи покупки 37-летнего футболиста.
Ранее сообщалось, что в летнее трансферное Роналду окно может покинуть «Манчестер Юнайтед» и перейти в «Боруссию».
Кроме того, Роналду объявил, что скоро выйдет интервью, в котором он расскажет о том, где продолжит карьеру.
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