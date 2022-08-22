Дортмунд, Германия, 22 августа, 2022, 15:19 — ИА Регнум. Дортмундская «Боруссия» не будет покупать португальского нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду. Об этом 22 августа сообщает Daily Mail.

Андрей Пронин ИА REGNUM Криштиану Роналду

Отмечается, что руководство «Боруссии» отказалось от идеи покупки 37-летнего футболиста.

Ранее сообщалось, что в летнее трансферное Роналду окно может покинуть «Манчестер Юнайтед» и перейти в «Боруссию».

Кроме того, Роналду объявил, что скоро выйдет интервью, в котором он расскажет о том, где продолжит карьеру.