Дортмундская «Боруссия» отказалась покупать Роналду — СМИ
Дортмунд, Германия, 22 августа, 2022, 15:19 — ИА Регнум. Дортмундская «Боруссия» не будет покупать португальского нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду. Об этом 22 августа сообщает Daily Mail.
Андрей Пронин ИА REGNUM
Криштиану Роналду
Отмечается, что руководство «Боруссии» отказалось от идеи покупки 37-летнего футболиста.
Ранее сообщалось, что в летнее трансферное Роналду окно может покинуть «Манчестер Юнайтед» и перейти в «Боруссию».
Кроме того, Роналду объявил, что скоро выйдет интервью, в котором он расскажет о том, где продолжит карьеру.