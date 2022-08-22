Пенза, , 15:17 — REGNUM В восточной части Пензенской области 23 августа ожидается чрезвычайная пожарная опасность лесов (5 класс), с сохранением до 29 августа включительно. В регионе объявлено штормовое предупреждение, сообщает Приволжское управление Гидрометцентра.

Жара ИА REGNUM

С 23 по 25 августа в Пензенской области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. По ночам воздух прогреется до +6…+12 градусов, днем — +28…+33 °C.

Губернатор региона Олег Мельниченко поручил провести опашку расположенных в непосредственной близости от лесных насаждений полей, исключить случаи пала оставшейся после уборки злаков стерни.

ИА REGNUM ранее передавало, в России действует 92 лесных пожара. Возгорания охватывают территорию площадью свыше 105 тыс. гектаров. Больше всего пожаров зафиксировано в Якутии.

Читайте также: В Пензенской области усилят меры профилактики чрезвычайных ситуаций