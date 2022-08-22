Москва, 22 августа 2022, 15:14 — REGNUM Запрет на въезд в Россию большегрузных фур с номерами стран Евросоюза кажется вполне нормальным ответом на запрет пути в Евросоюз российским и белорусским перевозчикам с позиции коммерческих интересов российских перевозчиков, заявил корреспонденту ИА REGNUM профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова Вячеслав Чеглов.
Как сообщало ИА REGNUM, Минпромторг и Минсельхоз России предлагают сделать исключение на перечень товаров, ввозимых фурами из стран Евросоюза вопреки запрету с 1 октября.
Читайте также: Минпромторг призывает разрешить въезд в Россию для ряда фур из ЕС