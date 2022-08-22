Москва, 22 августа, 2022, 15:14 — ИА Регнум. Запрет на въезд в Россию большегрузных фур с номерами стран Евросоюза кажется вполне нормальным ответом на запрет пути в Евросоюз российским и белорусским перевозчикам с позиции коммерческих интересов российских перевозчиков, заявил корреспонденту ИА REGNUM профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова Вячеслав Чеглов.

Vk.com/yardorogi Большегруз на дороге

«А вот в интересах простых покупателей более дешевая логистика, то есть пропуск иностранных перевозчиков, даже если среди них граждане и компании недружественных стран, очень важна. Граждане нуждаются товарах первой необходимости и медикаментах.

Но, думается, не в интересах России сейчас вводить на этом направлении зеркальные меры. В приоритете сейчас контроль над ситуацией на российском потребительском рынке», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Минпромторг и Минсельхоз России предлагают сделать исключение на перечень товаров, ввозимых фурами из стран Евросоюза вопреки запрету с 1 октября.

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