Самара, , 15:21 — REGNUM Глава Самарской области Дмитрий Азаров вручил награды жителям региона, которые приняли участие в восстановлении экономики и инфраструктуры в городе Снежное (ДНР). Об этом 22 августа сообщает пресс-служба областного правительства.

Восстановление электроснабжения 40. mchs. gov.ru

Самарские добровольцы были награждены почетным знаком главы Самарской области «За служение людям». Среди них строители, энергетики, работники сферы здравоохранения, дорожного хозяйства, представители жилищно-коммунального хозяйства и транспортной отрасли.

«Я искренне рад, что высокая региональная награда — почетный знак губернатора Самарской области «За служение людям» — будет вручена каждому из вас в День Государственного флага Российской Федерации», — приводит пресс-служба слова Азарова.

Азаров отметил, что 21 августа на восстановление Донбасса отправился новый отряд самарских добровольцев.

«Не сомневаюсь, что эта патриотическая эстафета будет продолжена. Вы зажигаете сердца других наших земляков, напоминая о том, что Родина — это не только место на географической карте. Это общий язык, общие ценности, это менталитет, всё, что нас объединяет сегодня с жителями Донбасса. Уверен, что на территории Самарской области каждый человек готов откликнуться и прийти на помощь всем, кто в этой помощи нуждается», — сообщил глава региона.

Он поблагодарил земляков за их отзывчивость и бескорыстную помощь.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что самарские рабочие восстанавливают социальные объекты в ДНР.

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