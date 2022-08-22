Нижний Новгород, 22 августа, 2022, 15:12 — ИА Регнум. В Законодательное собрание Нижегородской области внесен законопроект «Об ограничении на территории Нижегородской области розничной продажи несовершеннолетним товаров, содержащих сжиженный углеводородный газ». Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.

Зажигалка

Авторы законопроекта отмечают, что сейчас известны случаи распространения среди подростков новой формы токсикомании («сниффинга»), когда эффект опьянения достигается путем вдыхания газа из баллончиков и зажигалок. Это приводит к привыканию, наносит существенный вред здоровью, и даже однократное вдыхание газа может привести к смерти.

В парламенте напомнили, что с начала 2021 года по настоящее время от вдыхания газа погибли трое несовершеннолетних.

«Это тот случай, когда двух мнений быть просто не может — зажигалки и газовые баллончики точно не являются предметами, необходимыми ребенку в повседневной жизни. Однако в связи с имеющимся правовым пробелом оборот указанной продукции в настоящее время не урегулирован и данный законопроект должен исправить эту ситуацию», — отметила глава фракции «Единая Россия» в Заксобрании Ольга Щетинина. Она добавила, что законопроект разработан по поручению главы региона Глеба Никитина.

Одновременно с запретом продажи зажигалок и газовых баллончиков предлагается внести изменения в областной КоАП, предусматривающие ответственность за нарушение данного закона.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ростове-на-Дону 12-летний в феврале текущего года мальчик погиб, предположительно, с признаками токсического отравления газом. Тело школьника обнаружили родители. Рядом с телом ребёнка был обнаружен газовый баллончик.

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