Москва, , 15:12 — REGNUM Российский флаг, вместе с государственным гербом и гимном России, является главным символом нашей страны. Им гордится большинство граждан, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор центра гражданско-патриотического воспитания РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрей Некипелов.

Флаг России

«Этот символ подарен нам Великим Российским императором Петром I в 1693 году.

Впервые, «флаг царя Московского» был поднят во время плавания Петра I Великого в Белом море с отрядом военных кораблей, построенных в Архангельске, на 12-пушечной яхте «Святой Петр».

В 1885 году бело-сине-красный флаг был подтверждён Указом императора Александра III.

В новейшей истории нашей страны, постановлением Верховного Совета РСФСР от 22 августа 1991 года, подготовленного на основе соответствующего положение проекта Конституции РФ, истерический триколор был признан официальным Национальным флагом Российской Федерации.

День Флага России — это замечательный праздник, который вызывает гордость», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 августа отмечается День Государственного флага России. На Поклонной горе развернули флаг России, состоящий из 90 частей.

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