Тбилиси, , 15:11 — REGNUM Сотрудники МВД Грузии массово увольняются, несмотря на высокий уровень безработицы в стране. Об этом 22 августа завил журналистам председатель оппозиционной партии «Единое национальное движение» (ЕНД) Ника Мелия.

«В МВД лежат сотни рапортов об увольнении со службы, которые не удовлетворяются, но многие бегут без спроса, — сказал Мелия. — От них требуют выполнения стольких незаконных приказов».

По мнению лидера ЕНД, в Грузии правоохранительная система якобы базируется на беззаконии. Он также назвал «смешной и унизительной» зарплаты в полиции.

Напомним, ранее в МВД Грузии опровергли заявления оппозиционеров о том, что в ведомстве массово увольняются сотрудники. В министерстве отметили, что у них работает около 40 тыс. человек, поэтому постоянно кто-то увольняется. Объявление о поиске 145 человек в ведомстве объяснили тем, что нужно больше контроля на пограничных пунктах из-за роста потока на границе.

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