Москва, 22 августа 2022, 15:10 — REGNUM Политконсультант Алена Август высоко оценила встречу президента РФ Владимира Путина с временно исполняющим обязанности главы Томской области Владимиром Мазуром, которая прошла в понедельник, 22 августа, в режиме ВКС.
«Материальная база медицинских учреждений»
Эксперт: Мазур уже достаточно разобрался в ситуации в Томской области
«Понятно, что сейчас, когда осталось всего три недели до выборов, очень важна для любого временно исполняющего обязанности региона. Владимир Мазур не так давно находится в этом статусе, чуть более трех месяцев. Но сегодняшняя встреча с президентом показала, что он уже достаточно разобрался в ситуации в регионе. Он провел очень много открытых встреч с жителями региона, да и привычка работать в соцсетях тоже дает свой результат», — отметила эксперт в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.
«Примечательно, что была поднята тема строительства многопрофильной детской больницы. Это долгоиграющая тема, на нее давно говорили в регионе, но наконец Владимир Мазур смог получить поддержку от президента и правительства, и теперь уже точно можно быть уверенными, что больница будет построена. Из объектов еще очень важен так называемый Третий мост, потому что транспортная ситуация в городе пока остается сложной. И в этом плане поддержка тоже получена. И понятно, что федеральное внимание к региону теперь есть, а это всегда хорошо», — подчеркнула Алена Август.
«Сам по себе регион очень интересен. Когда говорят о Томске, сразу думаешь о том, что у любого встреченного тобой случайного человека как минимум два высших образования, и правда так. Томск — уникальный город в плане научного потенциала, и очень хорошо, что на встрече президента с Владимиром Мазуром обсуждались наукоемкие проекты. Тем более, если мы говорим о суверенитете, очевидно, что подобные проекты сейчас становятся все более значимыми. Это и проект с Росатомом по созданию замкнутого топливного цикла, и проект «Палеозой» с Газпромнефтью, потому что это добыча так называемой «трудной нефти», и в этой части уже разработана цифровая модель, которую можно реализовывать. И, конечно, это микроэлектроника, потому что мы понимаем, что импортозамещение и суверенитет наступят только в том случае, если что-то делать, а не только говорить», — завершила свой комментарий Алена Август.
В Единый день голосования - 2022 (11 сентября) в 15 субъектах РФ пройдут губернаторские выборы. Кроме того, жители шести регионов выберут депутатов законодательных собраний.