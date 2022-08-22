Москва, , 15:10 — REGNUM Политконсультант Алена Август высоко оценила встречу президента РФ Владимира Путина с временно исполняющим обязанности главы Томской области Владимиром Мазуром, которая прошла в понедельник, 22 августа, в режиме ВКС.

Владимир Мазур Пресс-служба Администрации Томской области

«Понятно, что сейчас, когда осталось всего три недели до выборов, очень важна для любого временно исполняющего обязанности региона. Владимир Мазур не так давно находится в этом статусе, чуть более трех месяцев. Но сегодняшняя встреча с президентом показала, что он уже достаточно разобрался в ситуации в регионе. Он провел очень много открытых встреч с жителями региона, да и привычка работать в соцсетях тоже дает свой результат», — отметила эксперт в беседе с корреспондентом ИА REGNUM .

«Примечательно, что была поднята тема строительства многопрофильной детской больницы. Это долгоиграющая тема, на нее давно говорили в регионе, но наконец Владимир Мазур смог получить поддержку от президента и правительства, и теперь уже точно можно быть уверенными, что больница будет построена. Из объектов еще очень важен так называемый Третий мост, потому что транспортная ситуация в городе пока остается сложной. И в этом плане поддержка тоже получена. И понятно, что федеральное внимание к региону теперь есть, а это всегда хорошо», — подчеркнула Алена Август.