Париж, , 15:10 — REGNUM С понедельника, 22 августа, компаниям во Франции больше не разрешается рекламировать ископаемое топливо, сообщает Le Figaro.

Французский флаг Cyril Plapied

Мера, принятая в 2021 году в рамках закона о климате, вступает в силу и будет касаться нефтепродуктов, энергии от добычи угля и углеродсодержащего водорода. Реклама газа, с другой стороны, будет разрешена до 30 июня 2023 года.

В начале 2023 года будет сделан еще один шаг в рекламной сфере, когда запретят обещать, что продукт соответствует принципу «углеродной нейтральности».

Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр страны Элизабет Борн вместе поужинают во вторник вечером, 23 августа, в Елисейском дворце, чтобы обсудить все темы, связанные с началом учебного года.

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