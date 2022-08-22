Мадрид, , 15:09 — REGNUM Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам Жозеп Боррель высказался против предложения некоторых стран запретить гражданам России въезжать на территорию Евросоюза, в то время как министры иностранных дел стран — членов ЕС готовятся обсудить вопрос о прекращении выдачи туристических виз. Об этом 22 августа сообщило агентство Bloomberg.

Шенгенская виза Tour-market.gr

«Запретить въезд всем россиянам — не очень хорошая идея, — сказал Боррель на конференции в Испании. — Мы должны быть более избирательными».

По словам Борреля, ЕС не должен открывать двери олигархам, но «есть много русских, которые хотят бежать из страны, потому что не хотят жить в такой ситуации».

ЕС собирается обсудить запрет на выдачу виз для российских туристов на встрече министров иностранных дел стран союза в Праге в конце августа, причем Эстония, Латвия и Финляндия призывают ввести запрет в масштабах всего союза, а канцлер Германии Олаф Шольц советует проявить осторожность в отношении запрета.

Боррель также сказал, что некоторые страны уже приняли определенные меры по сокращению выдачи виз, которые другие страны ЕС не собираются поддерживать, и отметил, что было бы лучше сначала обсудить это на уровне ЕС.

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