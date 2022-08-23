Ульяновск, , 06:18 — REGNUM В Лутугинском районе Луганской Народной Республики, над которым взяло шефство Ульяновская область, работают сотрудники жилищно-коммунальных предприятий регионального центра. Восстанавливается энергоснабжение социальных объектов, ремонтируются тепловые и канализационные сети, сообщает администрация Ульяновска.

Стенд «Донбасс» Дарья Драй © ИА REGNUM

В ЛНР командированы бригады предприятий коммунального комплекса Ульяновска, цель которых — подготовка населённых пунктов к зиме. Рабочие «УльГЭС» частично восстановили уличное освещение в посёлке Белореченский, в Первозвановской средней школе монтируют новую электропроводку, щитовые и систему освещения, в селе Весёлая Тарасовка и посёлке Белое меняют электросети внутри социальных объектов.

Отмечается, что в свободное от основной работы время ульяновские восстановили электроснабжение в храме Александра Невского в селе Иллирия.

Работники МУП «Городская теплосеть» отремонтировали котельные и внутренние теплосети школ и детсадов в населённых пунктах Белое, Успенка, Белореченский. Бригады МУП «Ульяновскводоканал» ремонтируют канализационные сети, в том числе полностью заменят один из участков старых водопроводных труб.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области из состава добровольцев формируются батальоны «Симбирск» и «Свияга» для участия в спецоперации России на территории бывшей УССР. Они получат из регионального бюджета в виде единовременной финансовой поддержки 300 тыс. рублей.

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