Калуга, 22 августа, 2022, 16:01 — ИА Регнум. Порядка 650 человек очном формате и 2,5 тыс. в онлайн-форматеприняли участие в работе III всероссийского форума «Цифровая эволюция» 18 и 19 августа. Его итоге подвели 22 августа в рамках заседания правительства Калужской области, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Пресс-служба правительства Калужской области

На форуме проведено 20 сессий, на которых состоялся обмен лучшими практиками в создании и предоставлении госуслуг для населения и обсуждение итогов применения мер государственной поддержки ИТ-отрасли. Центральным мероприятием форума стало пленарное заседание «Эволюция государственного управления — скорость, качество, проактивность». Заключено девять соглашений, в том числе между Минцифры России, Минпросвещения РФ и правительством Калужской области об информационно-технологическом взаимодействии в рамках внедрения ФГИС «Моя школа».

«Данный проект вызвал «жаркую дискуссию» среди жителей области. У людей возникает тревога по поводу цифровизации системы образования, возможного ухода от реального общения в школах. Но это не так. «Моя школа» — это только цифровой помощник. Конечно, никто не собирается вклиниваться в давно выстроенную цепочку между учителем и учеником. Проект дан в помощь. Это новый инструмент, новые возможности, в том числе, чтобы облегчить учителям формальные моменты их работы», — пояснил губернатор Владислав Шапша.

На заседании областного правительства было отмечено, что с 16 по 29 августа в Центре отдыха и оздоровления детей «Сокол» проходит межрегиональная ИТ-смена. В ней принимают участие 200 детей из Калужской, Белгородской и Курской областей. Цель проекта — создать условия для отдыха и обучения школьников 8-10 классов, показавших высокие результаты в оценке уровня владения цифровыми компетенциями в рамках проекта «Цифровое ГТО». На 28 августа запланирована презентация ИТ-проектов, которые разрабатывались детьми во время пребывания в центре. В Калужской области надеются, что ИТ-смена будет проводиться в регионе ежегодно.