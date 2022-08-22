Москва, 22 августа 2022, 15:06 — REGNUM Ситуацию на европейском газовом рынке уже давно можно назвать энергетическим кризисом, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ФГ «Финам» Сергей Кауфман.

Цена на газ
Цена на газ
«Обвальное снижение поставок голубого топлива Газпромом в Европу, а также сомнения, что в ближайшее время ситуация нормализуется приводят к физическому дефициту газа и, соответственно, росту цен на него.
При этом, скорее всего, что при текущих ценах деградация спроса, а также меры ЕС по экономии будут слишком сильно влиять на спрос, что не позволит ценам обновить мартовские максимумы.
Газпром, конечно, является одним из главных пострадавших в текущей ситуации. Газовый гигант в ускоренном режиме теряет ключевой для себя европейский рынок.
А сопоставимые объёмы поставок в Китай могут быть достигнуты только в начале следующего десятилетия», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 августа, по данным торгов лондонской биржи ICE, стоимость газа превысила $3000 за 1 тысячу кубометров впервые с 8 марта 2022 года.

Читайте также: Цена газа в Европе резко подскочила выше $3000 за тысячу кубов