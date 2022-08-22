Москва, , 15:06 — REGNUM Ситуацию на европейском газовом рынке уже давно можно назвать энергетическим кризисом, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ФГ «Финам» Сергей Кауфман.

Цена на газ

«Обвальное снижение поставок голубого топлива Газпромом в Европу, а также сомнения, что в ближайшее время ситуация нормализуется приводят к физическому дефициту газа и, соответственно, росту цен на него.

При этом, скорее всего, что при текущих ценах деградация спроса, а также меры ЕС по экономии будут слишком сильно влиять на спрос, что не позволит ценам обновить мартовские максимумы.

Газпром, конечно, является одним из главных пострадавших в текущей ситуации. Газовый гигант в ускоренном режиме теряет ключевой для себя европейский рынок.

А сопоставимые объёмы поставок в Китай могут быть достигнуты только в начале следующего десятилетия», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 августа, по данным торгов лондонской биржи ICE, стоимость газа превысила $3000 за 1 тысячу кубометров впервые с 8 марта 2022 года.

Читайте также: Цена газа в Европе резко подскочила выше $3000 за тысячу кубов