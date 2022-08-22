Тбилиси, 22 августа, 2022, 15:03 — ИА Регнум. В рабочих группах при парламенте Грузии по планированию прозападных реформ уже есть представители политических оппозиционных групп, поэтому из обсуждения исключили неправительственную организацию (НПО) «Справедливые выборы» (ISFED). Об том 22 августа сообщил журналистам председатель парламентского комитета по защите прав человека Михаил Сарджвеладзе.

Giorgi Balakhadze Здание парламента Грузии на проспекте Руставели

Он отметил, что, если группа гражданского сектора занимает ту или иную политическую позицию, то она фактически становится неотличимой от партии. Поэтому было решено исключить ISFED, чтобы освободить квоту для нейтральной НПО.

«Наше решение логичное и последовательное. Я думаю, что ISFED должна дистанцироваться от неверно выдвинутых требований, так как это не свойственно для неправительственной организации. Это будет условием возвращения в русло того, что называется гражданским сектором», — сказал Сарджвеладзе.

Напомним, ранее в парламенте Грузии сообщили, что ISFED отстранили от обсуждения избирательной реформы, так как организация присоединилась к ультиматуму оппозиции отправить правительство в отставку. По мнению властей, такие НПО должны быть политически непредвзятыми.