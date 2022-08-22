22 августа 2022 | Время чтения 2 мин

Федеральная служба безопасности раскрыла громкое убийство Дарьи Дугиной. Как и ожидалось, в преступлении замешаны террористы киевского режима. Ситуацию 22 августа обсудили в соцсетях.

Татьяна Иващенко, , 15:35 — REGNUM Пользователи соцсетей 22 августа обсуждают информацию о том, что Федеральная служба безопасности (ФСБ) раскрыла убийство российской журналистки и политолога Дарьи Дугиной.

ФСБ Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным ведомства, преступление подготовили и совершили спецслужбы киевского режима. Исполнитель — проживавшая на территории б. УССР Наталья Вовк 1979 года рождения.

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Не так давно, в июле, Вовк вместе с несовершеннолетней дочерью приехала в Россию. Она снимала квартиру в доме, где жила Дарья Дугина, и собирала информацию о ней.

В день убийства Вовк с дочерью была на литературно-музыкальном фестивале, где журналистка присутствовала в качестве почётного гостя. После управляемого подрыва автомобиля, которым управляла Дугина, Вовк с дочерью уехала в Эстонию.

«Быстро раскрыли, молодцы!» — комментирует подписчица новостного телеграм-канала Татьяна П.

«Границы перекрыть надо, чтобы убийцы не курсировали туда-сюда», — считает Юлия.

«Всех найдём и накажем!» — пишет Kail.

«Уже сбежала в Эстонию…» — напомнила Mya.

«Всяко по заданию СБУ действовала», — убеждён А.

«Нужно найти, даже в Эстонии!» — подчеркнул Sem.

«Эстонию как покровительницу террористов — к ответу. Террористку сюда, где всё произошло!» — комментирует Елена.

«Если это правда, пусть знает, что наши везде!» — предупреждает Марика.

«Эстонию — к ответу! Террористку — в Россию на суд», — призывает Елена.

Камера СИЗО Richard Bistrong

«У неё же у самой есть дочь! Каким же человеком надо быть, чтобы убить чужого пусть и взрослого ребёнка!» — возмущена S.

«Никто и не сомневался, кто за этим стоит…» — сделал вывод Е. D.

«Приехала с ребёнком, террористка, чтобы внимания меньше было», — заметил А.

«И как её теперь достать?» — интересуется Анна.

«Вот тебе и женщина с ребёнком», — шокирована Виктория.

«СБУ срочно признать террористами!» — призывает А.

«Поддерживающие террористический киевский режим радуются чужому горю…» — подытожил обсуждение пользователь с ником «…».

Как сообщало ИА REGNUM, автомобиль Toyota Land Cruiser, за рулём которого находилась Дарья Дугина, взорвался вечером 20 августа в районе посёлка Большие Вяземы Московской области. После этого машина загорелась. Дарья Дугина погибла на месте.

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