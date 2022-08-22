Вашингтон, 22 августа, 2022, 15:00 — ИА Регнум. Китай с начала спецоперации России по защите Донбасса нарастил закупку российской нефти на 75%, сообщает Bloomberg.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Так, с февраля 2022 года экспортный объем российских энергоресурсов в КНР составил $35 млрд, тогда как в 2021 году за аналогичный период объем поставок составил $20 млрд.

При этом определенную долю энергоресурсов Китай приобретает со скидкой, уточнили в агентстве.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, страны G7 к зиме установят потолок цен на нефть из России. «Группа семи» пытается добиться, чтобы российское топливо было невыгодно покупать.

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