Красногорск, , 14:59 — REGNUM Более 1 млн учеников примут школы Подмосковья 1 сентября. Об этом 22 августа сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании регионального правительства.

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«С учетом жителей Донбасса (число школьников — прим. ИА REGNUM) — 1 млн 26 тыс. человек», — сказал Воробьев.

При этом глава региона отметил, что в Подмосковье 48 школ начнут работу 1 сентября после капительного ремонта.

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