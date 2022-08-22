Нур-Султан, 22 августа 2022, 19:06 — REGNUM Под прикрытием мирных исследований Пентагон решает в странах Туркестана свои военные задачи. Об этом в интервью ИА REGNUM рассказал российский эксперт по Туркестану и Афганистану Дмитрий Попов.
По мнению эксперта, формально «основной декларируемой целью биопрограммы министерства обороны США на постсоветском пространстве является содействие бывшим республикам СССР в обеспечении их санитарно-эпидемиологического благополучия и укреплении системы здравоохранения».
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