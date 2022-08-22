Астана, 22 августа, 2022, 19:06 — ИА Регнум. Под прикрытием мирных исследований Пентагон решает в странах Туркестана свои военные задачи. Об этом в интервью ИА REGNUM рассказал российский эксперт по Туркестану и Афганистану Дмитрий Попов.

Биологическая лаборатория

По мнению эксперта, формально «основной декларируемой целью биопрограммы министерства обороны США на постсоветском пространстве является содействие бывшим республикам СССР в обеспечении их санитарно-эпидемиологического благополучия и укреплении системы здравоохранения».

Дмитрий Попов «Однако последние полученные сведения о реальной деятельности созданной Пентагоном сети биолабораторий убеждают нас в том, что данная инициатива, скорее всего, имеет также скрытые военные задачи и направлена на разработку новых образцов биологического оружия. С учетом нарастающей военной конфронтации Запада с Россией и Китаем и активно реализуемой Вашингтоном политики сдерживания своих геополитических конкурентов, весьма сомнительно, что американская сторона в обозримой перспективе откажется от военного компонента указанной программы».

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