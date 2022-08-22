Сеул, 22 августа, 2022, 15:00 — ИА Регнум. В Южной Корее на протяжении двух недель фиксируют рост уровня поддержки политики главы государства Юн Сок Ёля. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на исследовательскую компанию Realmeter.

Republic of Korea Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль

Согласно результатам опроса, проведенного с 16 по 19 августа среди 2011 человек в возрасте старше 18 лет, уровень поддержки президента страны составил 32,2%, что на 1,8% больше по сравнению с опросом, проведенным на прошлой неделе.

Не одобряют деятельность южнокорейского лидера 65,8% респондентов. Показатель сократился на 1,4%.

Уровень поддержки правящей партии «Сила народа» вырос на 1,8% и составил 37,6%, однако уровень поддержки оппозиционной Демократической партии «Тобуро», напротив, сократился на 2,7%, до 44,4%.