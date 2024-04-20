Самара, 22 августа, 2022, 14:59 — ИА Регнум. Делегация Ферганской области Узбекистана прибыла в Самарскую область. Об этом 22 августа сообщает пресс-служба департамента внешних связей администрации главы Самарской области в своем телеграм-канале.

ИА REGNUM Флаги России и Узбекистана

Сообщается, что делегацию возглавляет советник Хокима по вопросам развития местной промышленности Акмал Пулатов. В составе делегации — руководители управления инвестиций и внешней торговли Ферганской области и республиканского филиала агентства по внешней трудовой миграции.

Отмечается, что в первый день своего визита делегация из Узбекистана побывает в Тольятти, где ознакомится с инвестиционным потенциалом особой экономической зоны города Тольятти и технопарка «Жигулевская долина».

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что Узбекистан и Россия рассчитывают «быстро и эффективно» перестроить торгово-экономические отношения для минимизации влияния западных санкций. В 2021 году торговля между Россией и Узбекистаном достигла исторического рекорда — товарооборот вырос на 17%, до семи млрд долларов. В апреле 2022 года делегация Самарской области посетила Узбекистан с экономической миссией.