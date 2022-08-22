Москва, 22 августа, 2022, 14:55 — ИА Регнум. Решение Народного банка Китая снизить процентную ставку с 3,7% до 3,65% годовых продиктовано стремлением поддержать национальный бизнес. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 22 августа заявил доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Максим Марков.

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«Так как банкам Китая рекомендовано ориентироваться при установлении ставок по своим кредитам на ставки НБК, то эти меры снизят издержки китайских производителей по обслуживанию привлекаемых банковских кредитов, — сказал Марков. — Это крайне важно, так как издержки производителей растут на фоне роста стоимости энергоресурсов и в силу других факторов. Указанные меры будут способствовать сохранению рентабельности китайского бизнеса, а значит, позволят ему оставаться на плаву и дальше развиваться».

Кроме того, как отметил Марков, это позволит сохранить ценовые и иные конкурентные преимущества китайской продукции на мировом рынке, что крайне важно в текущих геополитических и геоэкономических условиях.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Китай понизил базовую ставку кредитования и ипотечную ставку, дополнив этим меры смягчения денежно-кредитной политики.