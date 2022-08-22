Красногорск, 22 августа, 2022, 14:54 — ИА Регнум. На территории Подмосковья к 1 сентября 2022 года планируется открыть 13 новых школ. Об этом 22 августа сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании регионального правительства.

Пресс-служба правительства Воронежской области Новая школа

«Мы активно строим школы. 1 сентября 12 новых школ на 10 тысяч мест мы открываем», — сказал Воробьев.

По его словам, новые учебные заведения к 1 сентября начнут работу в таких населенных пунктах региона, как Долгопрудный, Красногорск, Можайск, Балашиха, Лобня, Луховицы и ещё ряде городских округов Подмосковья.