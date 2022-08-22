Псков, , 14:53 — REGNUM В Псковской области начались съёмки фильма «Холоп 2». Об этом 22 августа сообщил сервис «Кинопоиск» в своём телеграм-канале.

Цитата из к/ф «Холоп». реж Клим Шипенко. 2019. Россия

Как говорится в сообщении, во второй части картины расскажут о перевоспитании избалованной девушки Кати (Аглая Тарасова). К своим ролям вернутся Милош Бикович, Александр Самойленко, Иван Охлобыстин, Мария Миронова, Ольга Дибцева, Олег Комаров. Режиссёром вновь выступит Клим Шипенко.

ИА REGNUM напоминает, что премьера первой части «Холопа» состоялась в декабре 2019 года. Картина стала самой кассовой в истории российского кинематографа — ей удалось заработать более 3 млрд рублей.

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