Москва, 22 августа, 2022, 14:53 — ИА Регнум. Пока не очень понятно, как это будет работать механизм по закупке юаней для балансирования расходной и доходной части бюджета за счет нефтегазовых доходов, ведь за поставки нефти или газа российские экспортеры получают от зарубежных потребителей доллары или евро, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин.

Xuexueyingwen.com Юань

«Если их принудительно конвертировать в юань на местном валютном рынке, то могут возникнуть перекосы по курсу юаня. Дело в том, что валютный рынок в РФ сейчас обособлен от внешних рынков из-за жесткого контроля за движением капитала.

Если бюджетное правило действительно будет функционировать в таком виде, то кросс-курс USD/CNY может уходить на 5-15% ниже мирового. Неясно, кто будет выплавлять эти курсовые перекосы.

Возможно, будет придумана иная форма работы бюджетного правила, но это сложный вопрос, который пока не имеет однозначного решения.

Поскольку с весны 2022 года Россия развернула свои товарные потоки нефтью в Азию, торговля юанем на Московской бирже стремительно набирает обороты. Объемы торгов китайской валютой растут с каждым месяцем.

Отчасти это стало следствием роста торговых операций с КНР. Так итогам июня товарооборот Китая и России составил $14,75 млрд: из России в Китай ввезли товары на сумму $9,75 млрд, из Китая в Россию — $5 млрд. В июле товарооборот вырос до $16,79 млрд: Россия ввезла в Китай товаров на сумму $10,02 млрд, Китай в РФ — на $6,77 млрд.

Отчасти из-за того, что хранение и расчеты в евро и долларах сейчас стали весьма проблематичны и сопряжены с рисками блокировки или повышенных комиссий. Например, многие российские инвесткомпании и банки активно советуют своим клиентам переводить американскую и европейскую валюты именно в китайский юань.

Даже если у российской компании и нет сильной потребности во внешнем финансировании, то ее руководство просто учитывает общий тренд на «китаизацию», который активно развивается в последнее время в России.

И тут дело даже не в росте товарооборота между РФ и КНР, а именно в происходящем перетоке российских инвесторов из валют недружественных стран. Например, в июле «РУСАЛ» выпустил на рынок облигации, номинированные в юанях — это первое размещение корпоративных бондов на российском рынке, номинированных в юанях.

Подобные облигации могут быть интересны тем российским инвесторам, которые видят риски владения валютами недружественных стран, номинированных в долларах или евро. В этой связи облигации в юанях могут стать неплохой альтернативой, поскольку ликвидность китайской валюты в последние месяцы на Московской бирже заметно выросла.

При этом инфляция в КНР по юаням в 2022 году существенно ниже, чем по другим валютам», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Минфин России планирует в тестовом режиме начать покупки юани вместо доллара и евро в рамках бюджетного правила.

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