Салехард, , 14:57 — REGNUM Российский политолог Марат Баширов дистанционно пообщался с губернатором Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрием Артюховым. Поводом для беседы стал ежегодный автопробег «Честный маршрут».

Скриншот из телеграм-канала Марата Башарова

«Интересный формат от регионального политика, который позволяет ему не только повышать управляемость территории, но и поддерживать постоянный коннект с жителями. Людям заходит настолько, что губернатора они вывели в лидеры по доверию в стране», — отметил автор telegram-канала «Политджойстик».

В ходе беседы Баширов затронул тему помощи Ямала донецкой Волновахе. Сейчас северяне восстанавливают там школу, училище, больницу и еще несколько социальных объектов. Глава Ямало-Ненецкого автономного округа рассказал собеседнику о ситуации в ДНР.

«Для Ямала это особая история. Потому что он строился всем большим Советским Союзом. Люди приезжали с разных уголков. И было много специалистов с восточной Украины, — отметил губернатор Ямала. — На месте мы увидели тяжелую картину. Волноваха сильно пострадала».

По словам губернатора, он не сразу поверил, что украинский танк выстрелил в одну из местных больниц, где людям оказывали помощь. Однако информация подтвердилась.

«Такие истории расставляют все по своим местам. И жители это поняли. Им промывали мозги. Целенаправленно работала идеология. Нормальных людей, которые говорили правду, повыгоняли отовсюду, — поделился наблюдениями Дмитрий Артюхов. — Я иду по школе, которую мы будем ремонтировать, спрашиваю, где директор. Естественно, она убежала. Ее специально привезли с западной Украины, чтобы она «работала» с коллективом. И молодежь, к сожалению, через это прошла. Для того, чтобы это нивелировать, нужно плотно работать».

Напомним, подошла к концу первая неделя поездки губернатора по округу. Всего губернатор проедет полторы тысячи километров, побывает в 13 населенных пунктах, чтобы проинспектировать, в каком темпе благоустраивается жизнь жителей ЯНАО.