Тула, 22 августа, 2022, 14:52 — ИА Регнум. Высокий уровень пожарной опасности прогнозируется на территории Тулы и Алексина в период 22 и 23 августа, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Тульской области.

ИА REGNUM Жара

«По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в период 22–23 августа в северных районах Тульской области (Алексин, Тула) ожидается высокая степень пожароопасности (4 класс)», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, в Рязанской области продолжается ликвидация масштабных ландшафтных пожаров. Тление торфяников регистрируется в Ивановской области. В Тверской области ужесточили особый противопожарный режим и запретили въезд в леса.