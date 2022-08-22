Нижневартовск, Югра, 22 августа, 2022, 14:52 — ИА Регнум. В Нижневартовске (ХМАО) День Государственного флага РФ отметили «Большой зарядкой». Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

Пресс-служба горадминистрации Нижневартовска «Большая зарядка» в Нижневартовске

В зарядке приняли участие 555 человек. Зарядка началась с церемонии поднятия флага России. Его поднял заслуженный тренер России Руслан Куштанов, который является тренером Олимпийского чемпиона по боксу Альберта Батыргазиева.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, волонтёры Гуманитарного добровольческого корпуса ХМАО подняли флаги Российской Федерации и Югры на въезде в Лисичанск (ЛНР).