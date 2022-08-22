Томск, 22 августа, 2022, 14:52 — ИА Регнум. Врио губернатора Томской области Владимир Мазур в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным попросил поддержки по вопросу строительства нового детского медицинского центра, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из видео в телеграмм-канале Владимира Мазура Губернатор Томской области Владимир Мазур в Парабельской больнице

По его словам, действующие в Томске детские больницы расположены в разных частях города и в приспособленных помещениях, что очень неудобно как для врачей, так и родителей.

«У нас высокотехнологичное оборудование, врачи, которые сегодня в этих помещениях, которые существуют… Я в каждой больнице побывал, ну, простите, стыдно. Ребятишкам сложно смотреть в глаза. Эта больница очень нужна», — подчеркнул губернатор.

Строительство нового детского центра планируется в северном городке, где сегодня строится онко-хирургический центр. Больница, по предварительным планам, будет рассчитана на 555 коек, а поликлиника — на 250 посещений в сутки. Всё это позволит лечить в год 114 тыс. детей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Владимир Мазур отстранил от должности начальника облздрава Сергея Дмитриева. По словам главы региона, решение принято из-за сложившейся ситуации в региональном здравоохранении. Последней каплей стало посещение Парабельской больницы.

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