Москва, 22 августа, 2022, 14:52 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 22 августа провёл встречу в режиме видеоконференции с врио губернатора Томской области Владимиром Мазуром.

Kremlin.ru Владимир Путин

Руководитель региона доложил президенту о ситуации в Томской области и назвал приоритеты её развития.

По словам Мазура, особая экономическая зона «Томск», открытая ещё 16 лет назад, успешно работает. Новые проекты позволяют открывать на её территории новые корпуса.

«Я встречался с руководством каждого из новых производств — производств, которые уже работают. Они набрали достаточно хорошие обороты», — рассказал Мазур.

Также он отметил территорию опережающего развития в Северске, где резиденты тоже хорошо себя проявляют. Сейчас руководство региона работает над расширением производственных площадей. Полоса аэропорта была увеличена на 300 метров, что позволяет принимать грузы разной тоннажности.

Врио губернатора поблагодарил президента и правительство за решение открыть на территории региона студенческий городок. По словам Мазура, это не просто кампус — уже многие компании проявили желание открыть там свои технологические офисы, работа которых будет носить прикладной характер.

Руководитель субъекта уверен, что студенческий кампус в Томской области будет играть ключевую роль не только в развитии региона, но и страны в целом.

«У нас же очень хорошие связи выстроены за это время, — мы не сидели и не ждали, — с Азией, с БРИКС, со странами ШОС, ЕАЭС у нас хорошие научные, бизнес-связи», — отметил Мазур.

Он посетовал, что пока область является поставщиком людских ресурсов, но хотелось бы, чтобы жители оставались в регионе.

По словам Мазура, кампус потребует дополнительного инфраструктурного развития. В частности, строительства нового моста через реку Томь, поскольку развитие Томска на правом берегу ограничено историческими границами.

Также врио губернатора попросил поддержки президента в вопросе строительства детской больницы. Сейчас детские больницы расположены в разных частях Томска, что не удобно ни врачам, ни родителям. Новая больница, как предполагается в проекте, позволит разместить 555 коек для малышей и лечить в год 114 тысяч ребятишек.

Президент поддержал оба проекта, поручив Владимиру Мазуру проработать вопросы с правительством.