Сеул, 22 августа, 2022, 14:54 — ИА Регнум. К 2026 года правительство Южной Кореи планирует подготовить один миллион специалистов в сфере цифровых технологий. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства образования.

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Согласно представленному плану, разработанного совместно с министерством науки и информационно-коммуникационных технологий и министерством труда и занятости, правительство намерено увеличить количество мест в существующих вузах и увеличить количество вузов, ориентированных на информационные технологии.

В рамках пилотного проекта, который стартует в текущем году, в высших учебных заведениях также будут организованы специальные курсы по программированию и искусственному интеллекту.

В дальнейшем правительство также планирует открыть курсы по программированию для учащихся начальных и средних школ.