Санкт-Петербург, , 14:54 — REGNUM Более десяти тысяч сотрудников остаются в простое на предприятиях Санкт-Петербурга. Об этом 22 августа сообщил врио председателя городского комитета по экономической политике Алексей Зырянов, передаёт Закс. ру.

Работа завода Hyundai в Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

Из-за того, что многие предприятия города ушли в простой по различным причинам, работников также перевели в такой режим. Большая часть из оказавшихся в простое — сотрудники трех автомобильных заводов.

«Все основные сектора экономики растут. У нас стоит только автопром», — отметил Зырянов.

Напомним, что почти две недели назад в Петербурге насчитывалось 11 115 человек, находящихся в простое. Они числятся на 68 предприятиях.

Читайте ранее в этом сюжете: Число находящихся в простое предприятий в Петербурге возросло до 68