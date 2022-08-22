Санкт-Петербург, 22 августа, 2022, 14:54 — ИА Регнум. Более десяти тысяч сотрудников остаются в простое на предприятиях Санкт-Петербурга. Об этом 22 августа сообщил врио председателя городского комитета по экономической политике Алексей Зырянов, передаёт Закс. ру.

Дарья Драй ИА REGNUM Работа завода Hyundai в Петербурге

Из-за того, что многие предприятия города ушли в простой по различным причинам, работников также перевели в такой режим. Большая часть из оказавшихся в простое — сотрудники трех автомобильных заводов.

«Все основные сектора экономики растут. У нас стоит только автопром», — отметил Зырянов.

Напомним, что почти две недели назад в Петербурге насчитывалось 11 115 человек, находящихся в простое. Они числятся на 68 предприятиях.