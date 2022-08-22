Черкесск, , 14:50 — REGNUM В Карачаево-Черкесии произошло ЧП в горах — погибли двое альпинистов. При спуске с горы они сорвались в ущелье. По данному факту проводит проверку прокуратура региона. Как сообщили в ведомстве, по её итогам будет дана оценка действиям лиц, которые предоставили туристические услуги, не отвечающие требованиям безопасности жизни и здоровья.

Спасатели Mchs.gov.ru

Напомним, инцидент в горах Кабардино-Балкарии с туристами из Саратовской области произошел около 17:00 19 августа. Двое альпинистов сорвались со скалы Двойняшки в ущелье Узункол в горах Карачаевского района.

В спуске тел погибших с горы принимали участие 25 человек, в том числе спасатели Карачаево-Черкесского поисково-спасательного отряда МЧС России и альпинисты-общественники. Работы осложнялись сильным камнепадом. По данным МЧС, погибшие альпинисты не были зарегистрированы в подразделении МЧС России.