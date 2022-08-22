Москва, , 14:49 — REGNUM Доля взаимных расчётов в национальных валютах в странах ЕАЭС составляет 75% и продолжит расти. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 22 августа заявил заведующий кафедрой мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Денис Перепелица.

Флаги ЕАЭС Иван Шилов © ИА REGNUM

«Доля расчётов в долларах продолжит падать во всем мире. Например, Китай старается перевести все внешнеторговые контракты в юань, — сказал Перепелица. — Саудовская Аравия сокращает резервы в долларах, а соответственно, и расчёты в долларах. Страны ЕАЭС также сокращают взаиморасчеты в долларах, снижая риски блокировки платежей в результате введённых санкций против России. Доля взаимных расчётов в национальных валютах в странах ЕАЭС составляет 75% и продолжит расти. В перспективе возможен полный уход от токсичных валют — долларов США и евро».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, расчеты в долларах падают не только во взаиморасчетах стран ЕАЭС, но и по всему миру.

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