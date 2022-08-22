Москва, 22 августа, 2022, 14:47 — ИА Регнум. В краткосрочной перспективе вероятность того, что США объявят дефолт по внешнему долгу, не высока. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 22 августа заявил доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Аяз Алиев. Так он прокомментировал соответствующую версию секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева.

Иван Шилов ИА REGNUM США

«В той или иной степени вероятность дефолта есть, так как неконтролируемый рост долга в конечном итоге приближает страну к дефолту. В США в краткосрочной перспективе она не высокая, — констатировал Алиев. — Это будет ударом по мировой экономике. Сокращение частного капитала и инвестиций отбросит и экономику США, и мировую экономику на десятилетия назад. Глобальные противоречия и кризисы являются катализаторами объявления дефолтов. Если удастся оперативно решить данные проблемы, то избежать дефолта вполне возможно».

При этом он подчеркнул, что опасен скорее не размер госдолга, а то, что мировая экономика не видит импульсов долгосрочного и устойчивого роста и расширения.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Вадим Ковригин заявил, что огромный внешний долг США едва ли может пошатнуть стабильность американской финансовой системы.