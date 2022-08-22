Тамбов, , 14:46 — REGNUM В рамках механизма инфраструктурных облигаций в Тамбовской области будет реализован ряд крупных проектов, в том будет построена больница в городе Кирсанове стоимостью 7,8 млрд рублей. Соответствующее соглашение подписано на всероссийском форуме «Среда для жизни», сообщили ИА REGNUM в региональном управлении информационной политики.

Виталий Мутко и Максим Егоров https://www.tambov.gov.ru

На всероссийском форуме «Среда для жизни», прошедшем в Тамбове, генеральный директор ДОМ. РФ Виталий Мутко и врио главы администрации Тамбовской области Максим Егоров подписали соглашение о сотрудничестве по реализации инфраструктурных проектов в рамках механизма «инфраструктурные облигации».

Отмечается, что ДОМ. РФ поддержал проект новой больницы в городе Кирсанове. Строительство начнётся в 2023 году. Его стоимость составляет 7,8 млрд рублей, из которых 6,2 млрд рублей — сумма займа.

«Этот проект важен для нас. С просьбой о строительстве больницы ко мне много раз обращались жители Кирсанова. Теперь проблема получила своё решение», — отметил врио главы администрации Тамбовской области Максим Егоров.

Кроме того, ДОМ. РФ построит в Тамбове студенческий дом для ТГУ им. Г. Р. Державина. Проектная документация уже есть — ранее она стала победителем конкурса фонда ДОМ. РФ. В настоящее время её адаптируют под нормативы для студенческого жилья. По словам Максима Егорова, в дальнейшем этот опыт будет перенесён и на медиков, и на педагогов.